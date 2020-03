IL CACCIATORE QUARTA PUNTATA. Mercoledì 11 marzo 2020 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cacciatore 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 11 marzo 2020

Il Cacciatore 2 episodio 7 L’anno del dragone. La sorte sorride ironica ai magistrati Mazza e Barone: Giovanni Brusca ha deciso di pentirsi nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci. Poco dopo averlo catturato, i due PM sono costretti a offrire all’assassino di Giuseppe Di Matteo e del giudice Falcone degli sconti di pena in cambio delle informazioni di cui è in possesso. Quello che non possono immaginare è che Giovanni Brusca sta giocando la sua partita un passo avanti a loro.

Il Cacciatore 2 episodio 8 Un tesoro. Giovanni Brusca, messo alle strette e abbandonato anche da suo fratello Enzo, decide di pentirsi. Questa volta per davvero. E la prima informazione che dà ai magistrati vale oro: il soprannome del vivandiere di Bernardo Provenzano, una pista per arrivare al vertice di Cosa Nostra. Unita alle informazioni raccolte negli anni da Francesca, questa novità infonde in Barone e Mazza una speranza che credevano di aver perduto.

Il Cacciatore 2 streaming

La serie tv Il Cacciatore 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

