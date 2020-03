IL CACCIATORE TERZA PUNTATA. Mercoledì 4 marzo 2020 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cacciatore 2 terza puntata: trama e anticipazioni 4 marzo 2020

Il Cacciatore 2 episodio 5 Non me ne sono mai andato. Con l’arresto di Salvatore Cucuzza la caccia di Saverio segna finalmente un risultato importante. Nel suo nascondiglio gli agenti trovano una misteriosa agendina piena di informazioni che porta il pool vicinissimo all’obiettivo. Ma Brusca sta architettando una serie di contromosse volte a depistare le indagini e, per questo, cerca di persuadere suo fratello Enzo a seguirlo senza esitazioni.

Il Cacciatore 2 episodio 6 Diciannove e cinquanta. La caccia a Giovanni Brusca è giunta alle sue battute finali. Il cerchio degli investigatori si sta stringendo intorno al boss, che è, tuttavia, pronto a riceverli con la complicità di suo fratello Enzo. Saverio deve capire se dare la precedenza al lavoro, oppure provare a raccogliere i pezzi della sua storia con Giada. Il dilemma è reso ancor più difficile dalla presenza di Francesca, che sembra essere molto determinata nel liberare la Sicilia dalla mafia.

Il Cacciatore 2 streaming

La serie tv Il Cacciatore 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

