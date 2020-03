The Gift film stasera in tv 11 marzo: cast, trama, streaming

The Gift è il film stasera in tv mercoledì 11 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Gift film stasera in tv: cast

La regia è di Sam Raimi. Il cast è composto da Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Keanu Reeves, Greg Kinnear, Hilary Swank, Katie Holmes, Michael Jeter, Kim Dickens, Gary Cole, J.K. Simmons, David Brannen, Kipp Chambers, Clay James, Danny Elfman, Stuart Greer.

The Gift film stasera in tv: trama

Annabelle Wilson vive sola, con i tre figli, nelle vicinanze di Savannah. La donna sbarca il lunario leggendo le carte. Ma non si tratta di una truffatrice. Annabelle ha un dono: la chiaroveggenza. Quando Jessica King, una ragazza del luogo, scompare, il fidanzato si rivolge ad Annabelle. La donna comincia ad avere visioni della giovane, incatenata e annegata. Indizi che portano la polizia a rinvenire il cadavere. Dell’omicidio viene accusato Donnie Barksdale, uomo incline all’ira nonché amante segreto della vittima. Ma è davvero lui l’omicida?

The Gift streaming

The Gift streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Gift film stasera in tv: trailer

