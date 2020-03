Dark Shadows è il film stasera in tv giovedì 12 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dark Shadows film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Horror, Fantasy

ANNO: 2012

REGIA: Tim Burton

CAST: Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, Bella Heathcote, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Chloë Grace Moretz, Thomas McDonell, Gulliver McGrath, Jonny Lee Miller, Christopher Lee, Alice Cooper

DURATA: 113 Minuti

Dark Shadows film stasera in tv: trama

Nell’anno 1752, la famiglia Collins, il padre Joshua, la madre Naomi insieme al loro giovane figlio Barnabas lasciano Liverpool in Inghilterra e salpano per l’America alla ricerca di una nuova vita. Nel nuovo paese la coppia di immigrati inglesi fa fortuna. Il loro figlio il ricco e prepotente Barnabas (Johnny Depp), playboy incallito, ha il mondo ai suoi piedi, o almeno la città di Collinwood Manor. Ma Barnabas spezza il cuore di una delle sue numerose conquiste femminili, Angelique Brouchard (Eva Green). La donna è in realtà una strega e per vendetta lo condanna ad un destino peggiore della morte: lo trasforma in vampiro e lo seppellisce vivo.

Due secoli più tardi nel 1972 Barnabas viene liberato per un caso fortuito dalla sua tomba. Infatti la sua bara viene aperta durante degli scavi edilizi. Si trova così catapultato in un mondo che non conosce. Tornato a Collinwood Manor, scopre che la sua un tempo grande proprietà è caduta in rovina. Si mette sulle tracce dei suoi discendenti e si ritrova alle prese con una serie di inquietanti personaggi e con oscuri segreti che hanno spinto la matriarca Elizabeth (Michelle Pfeiffer) a chiedere l’aiuto della psichiatra Julia Hoffman (Helena Bonham Carter)..

Dark Shadows film stasera in tv: curiosità

Quando Michelle Pfeiffer ha sentito che ci sarebbe stato un adattamento cinematografico del film del 1966, ha fatto qualcosa per lei molto rara: ha chiamato Tim Burton chiedendo una parte.

Per il suo ruolo di Barnabas Collins, Johnny Depp ha perso molti chili.

Alice Cooper è stato trasformato in un versione più giovane di se stesso usando solo make up e luci. Non è stata utilizzata alcuna CGI.

Hanno proposto la loro audizione per il ruolo di Angelique Anne Hathaway, Lindsay Lohan e Jennifer Lawrence.

Dark Shadows streaming

Dark Shadows streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dark Shadows film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zXzgGOzxmv0

