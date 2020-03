BELLA DA MORIRE PRIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 la nuova fiction in quattro puntate con protagonisti Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata domenica 15 marzo 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bella Da Morire prima puntata: trama e anticipazioni 15 marzo 2020

Episodio 1 Eva Cantini, Ispettrice di polizia, fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo, che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato però non sarà dei più semplici: Eva dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente: i due non potranno che scontrarsi. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Eva si occupa esclusivamente di donne scomparse e sa, per esperienza, che non scappano mai volontariamente. E quindi lotta, fa le cose a modo suo, non demorde finché il Procuratore Capo Giuditta Doria le consente di avviare un’indagine. Gioia diventerà la sua ossessione, come altre prima di lei, ed Eva si metterà sulle sue tracce lavorando senza sosta, affiancata da Marco Corvi, suo collega e vecchia conoscenza, che cercherà di tenere il suo passo. Le indagini sembrano a un punto morto, fino a quando la testardaggine di Eva la condurrà a una drammatica scoperta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bella Da Morire prima puntata: trama e anticipazioni 15 marzo 2020

Episodio 2 In Commissariato si presenta Sergio, padre di Eva e Rachele, per denunciare l’avvelenamento del cane Moby Dick ad opera del vicino di casa: i due non hanno da tempo rapporti sereni e questo incontro non fa altro che acuire le tensioni. Nel frattempo le indagini sulla morte di Gioia proseguono, in mezzo al dolore profondo della famiglia. Eva e Marco sono una coppia sempre più affiatata; a loro e Giuditta si unisce anche Anita Mancuso, singolare e brillante medico legale, che inizia con il corpo della ragazza uno strano e costante dialogo destinato a rivelarle molte cose di lei e di se stessa.

I primi sospetti dell’omicidio cadono sul marocchino Amir, l’ultimo ad aver parlato con Gioia da viva, ma il ragazzo viene rilasciato subito per mancanza di prove e a qualcuno questo non sembra andar bene… Il ragazzo scompare e si pensa ad un tentativo di giustizia sommaria. Eva, con un intervento provvidenziale, riuscirà ad evitare un’inutile tragedia.

Bella Da Morire streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Bella Da Morire: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Bella Da Morire basta andare sull’hashtag ufficiale #BellaDaMorire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Bella Da Morire segui le pagine Facebook: Bella Da Morire Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Bella Da Morire: link utili