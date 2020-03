Parigi a tutti i costi è il film stasera in tv domenica 15 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Parigi a tutti i costi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Paris à tout prix

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Reem Kherici

CAST: Reem Kherici, Cécile Cassel, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Shirley Bousquet, Salim Kechiouche, Stéphane Rousseau, Mohamed Bastaoui, François-Xavier Demaison, Pom Klementieff, Florence Foresti, Frédéric Chau, Julien Arruti

DURATA: 99 Minuti

Parigi a tutti i costi film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Maya è una giovane marocchina, che vive in Francia da ormai vent’anni. Lavora con successo come stilista per la maison d’alta moda francese Ritz ed è perfettamente integrata nell’ambiente parigino. Sta per uscire la nuova collezione di abita e Maya spera che sia l’occasione per ottenere un contratto a tempo indeterminato. Purtroppo una sera, durante un controllo della polizia, gli agenti scoprono che il suo permesso di soggiorno è scaduto. Maya viene espulsa con effetto immediato dalla Francia. Tornata in Marocco ritrova la sua famiglia di origine e un modo di vivere che giudica arretrato. La ragazza è pronta a fare di tutto per tornare in Francia.

Parigi a tutti i costi film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata distribuita al cinema in Francia e Belgio e solo in francese.

Reem Kherici, nata in Francia da padre tunisino e madre italiana, ha rivestito contemporaneamente il ruolo di regista, soggettista e interprete.

Le riprese si sono svolte tra la Francia, il Belgio e il Marocco.

Parigi a tutti i costi streaming

Parigi a tutti i costi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Parigi a tutti i costi film stasera in tv: tailer

