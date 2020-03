Spy Game è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Spy Game film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 dicembre 2001

GENERE: Thriller

ANNO: 2001

REGIA: Tony Scott

CAST: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan, Garrick Hagon, Andrew Grainger, Andrea Osvárt, Bill Buell, Colin Stinton, Omid Djalili

DURATA: 122 Minuti

Spy Game film stasera in tv: trama

Il film è ambientato nel 1991, in particolare il giorno prima della meritata pensione dell’agente veterano della CIA Nathan Muir. Proprio quando è a un passo dal ritiro, l’uomo scopre che il suo pupillo Tom “Boy Scout” Bishop è nei guai fino al collo. Si trova infatti incarcerato in una prigione estera accusato di spionaggio con una sentenza di morte dopo 24 ore. La CIA in tutta risposta decide di evitare un possibile incidente diplomatico, quindi se ne tira fuori lasciando al suo destino Bishop. L’unico che può intervenire per salvarlo dall’esecuzione è il suo mentore Muir, che però facendo parte della vecchia guardia non ha agganci o contatti validi nella CIA. Parte così una adrenalinica corsa contro il tempo in cui Muir dovrà ricorrere a tutte le sue abilità per ottenere le informazioni giuste e salvare il suo amico.

Spy Game film stasera in tv: curiosità

Catherine McCormack ha prestato il volto a Murron di Braveheart – Cuore Impavido.

Tony Scott chiese alla casa di produzione più soldi per girare la scena dell’elicottero nel tetto a Berlino. Quando gli venne rifiutata la richiesta, il regista ha deciso di pagare la scena di tasca sua in quanto la reputava molto importante per la trama.

Brad Pitt rifiutò il ruolo principale in The Bourne Identity per prendere parte a questo film.

La pellicola è dedicata alla memoria di Elizabeth Jean Scott, madre del regista Tony Scott. Il fratello Ridley Scott le dedicò invece Black Hawk Down.

Spy Game streaming

Spy Game streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Spy Game film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/Cb9JfezjYFI

