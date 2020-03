King Arthur Il potere della spada è il film stasera in tv giovedì 19 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

King Arthur Il potere della spada film stasera in tv: cast

La regia è di Guy Ritchie. Il cast è composto di Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie McGrath, Aidan Gillen, Millie Brady, David Beckham, Djimon Hounsou, Poppy Delevingne, Mikael Persbrandt, Peter Ferdinando.

King Arthur Il potere della spada streaming

King Arthur Il potere della spada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

King Arthur Il potere della spada film stasera in tv: trama

Il padre del piccolo Artù viene assassinato e prende il potere lo il fratello Vortigern (Jude Law) derubando il piccolo Artù dei diritti che gli spetterebbero per nascita. Artù è costretto a sopravvivere nei vicoli oscuri della città. Con la sua gang di fuorilegge vive nella Londonium più oscura e malfamata, senza sapere nulla della vita alla quale è destinato finché non estrae la mitica spada dalla roccia.

La sua vita cambia radicalmente ed è costretto a fare delle scelte difficili. Si unisce alla Resistenza dove conosce una ragazza misteriosa, Ginevra. Artù dovrà imparare a tirare di spada, affrontare nemici esteriori ed interiori, riunire il popolo sotto la sua guida e sconfiggere il tiranno Vortigern, ladro della sua corona e assassino dei suoi genitori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

King Arthur Il potere della spada film stasera in tv: trailer

