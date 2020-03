Psycho è il film stasera in tv sabato 21 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Psycho film stasera in tv: cast

La regia è di Gus Van Sant. Il cast è composto da Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore, Viggo Mortensen, James Remar, Rita Wilson, Marjorie Lovett, O.B. Babbs, James LeGros, William H. Macy, Ryan Cutrona, Chad Everett, Robert Forster, Anne Haney, Rance Howard, Ken Jenkins, Steven Clark Pachosa, Flea, Philip Baker Hall.

Psycho film stasera in tv: trama

Marion Crane, una provocante giovane donna, nel disperato tentativo di cambiare vita deruba il suo datore di lavoro. Con le valigie pronte e il bottino nella borsa si affretta a lasciare la città. Arrivata la notte, Marion si rifugia in un motel fuori mano e cade vittima della psicosi per il solo motivo di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato…

Psycho film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake della celebre pellicola diretta da Alfred Hitchcock nel 1960. Gus Van Sant dirige Vince Vaughn che veste i panni dell’inquietante Norman Bates, interpretato nella pellicola originale da Anthony Perkins. Anne Heche è invece Marion Crane, prendendo il testimone da Janet Leigh.

Psycho streaming

Psycho film stasera in tv: trailer

