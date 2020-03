The Mandalorian 1X01: trama, promo, streaming 22 marzo 2020 su Italia 1

The Mandalorian 1X01 va in onda su Italia 1 domenica 22 marzo 2020. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Mandalorian 1X01: trama

The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del regno di terrore del Primo Ordine. Segue le avventure travagliate di un pistolero solitario nei meandri più reconditi della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Ecco di seguito la sinossi ufficiale dell’episodio con alcune anticipazioni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Mandalorian Episodio 1 Il Mandaloriano. Un cacciatore di taglie Mandaloriano, intraprende una misteriosa missione nella quale dovrà fare i conti con un agguerrito droide.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Mandalorian streaming e dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio è andato in onda su Disney+ il 12 novembre 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa in chiaro domenica 22 marzo 2020 su Italia 1. LEGGI TUTTO SU COME VEDERE LA SERIE IN STREAMING

The Mandalorian promo

The Mandalorian sui social

Per commentare in diretta la serie tv The Mandalorian basta andare sull’hashtag ufficiale #TheMandalorian, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su The Mandalorian segui le pagine Facebook: Quelli delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Mandalorian: link utili