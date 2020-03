The Post film stasera in tv 22 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

The Post è il film stasera in tv 22 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3.

The Post film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 1 febbraio 2018

GENERE: Biografico, Drammatico, Storico, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford

DURATA: 118 minuti

The Post film stasera in tv: trama

Daniel Ellsberg del New York Times (Zach Woods) nel 1971 aveva convinto il proprio giornale a pubblicare le “Pentagon Papers” documenti riservati sulla guerra in Vietnam e sulle dichiarazioni false del presidente Lyndon B. Johnson. L’allora presidente Nixon e la sua amministrazione si opposero con una ingiunzione che ne vietava la pubblicazione. Il Times fece appello alla corte Suprema.

Nel frattempo il Washington Post iniziò a pubblicare a sua volta le Pentagon Papers. Fu lo stesso Ellsberg a consegnare i documenti a un giornalista del Post, Ben Bagdikian. L’editore Ben Bradlee (Tom Hanks) e la proprietaria del quotidiano Kay Graham (Meryl Streep) decisero per la pubblicazione. I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti avevano nascosto e insabbiato per anni. L’amministrazione Nixon cercò di boicottare di nuovo la pubblicazione, ma questa volta il giudice fu dalla parte della libertà di stampa. Con una sentenza successivamente confermata dalla corte suprema, fu autorizzata la diffusione su scala nazionale delle Pentagon Papers.

The Post film stasera in tv: recensione

Il film racconta la dura battaglia per la libertà di stampa che il Washington Post affrontò nel 1971, ma nel contempo affronta anche altri temi estremamente attuali: primo tra tutti quello dell’emancipazione femminile in un mondo dove i posti di potere sono saldamente in mano agli uomini. Kay Graham, la proprietaria del quotidiano dopo la morte del marito interpretata da una fenomenale Meryl Streep, pian piano è la declinazione di una presa di coscienza lenta ma inesorabile. Straordinario è Tom Hanks nei panni di Ben Bradlee, il caporedattore del giornale. È un uomo che capace di riconoscere le pressioni, le discriminazione fino agli abusi, che una donna deve subire quando è in una posizione di potere così importante.

Spielberg mostra uno spaccato sulle contraddizioni della società perbenista americana che sono pienamente attuali. Il film è una rivendicazione alla libertà di stampa in sé, intesa non solo come diritto ma come esigenza e necessità in una democrazia. Non deve esserci alcuna collusione tra chi ha il dovere di informare e chi invece ha il potere politico e/o economico. Il riferimento non è solo ai presidenti dell’epoca, ma anche all’attuale condizione in cui il Presidente Trump ha addirittura un conflitto di interessi visto che possiede i maggiori organi di informazione.

The Post film stasera in tv: curiosità

Tom Hanks è l’attore che ha lavorato più volte con Steven in ruoli differenti. The Post è infatti il quinto film di Spielberg con Tom Hanks, dopo Salvate il soldato Ryan, Prova a prendermi, The Terminal e Il ponte delle spie.

Steven Spielberg dirige in The Post la coppia premio Oscar Meryl Streep e Tom Hanks, con una sceneggiatura scritta da Liz Hannah e Josh Singer.

Il film ha ottenuto 6 candidature a Golden Globes. Negli Stati Uniti ha incassato nelle prime due settimane oltre 3,8 milioni di dollari.

La colonna sonora del film è di John Williams e segna la ventottesima collaborazione tra Spielberg ed il compositore .

The Post streaming

The Post streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Post film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=E6zTC0qJhrY

