Universal Soldier Regeneration è il film stasera in tv venerdì 27 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1.

Universal Soldier Regeneration film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 giugno 2010

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2009

REGIA: John Hyams

CAST: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Andrei Arlovski, Mike Pyle, Corey Johnson, Garry Cooper, Emily Joyce, Zahary Baharov, Kerry Shale, Aki Avni, Yonko Dimitrov, Violeta Markovska

DURATA: 97 Minuti

Universal Soldier Regeneration film stasera in tv: trama

Nella città ucraina di Chernobyl, i figli del Primo ministro Musayev vengono rapiti da alcuni mercenari del terrorista Topov. L’uomo minaccia di ucciderli e di far esplodere una bomba che riporti la città nella totale devastazione a meno che non vengano rilasciati tutti i criminali suoi collaboratori detenuti dal governo. Tra le sue fila c’è uno Unisol di nuova generazione, rubato ai laboratori governativi. Per far fronte a questa situazione delicata, il dottor Porter e il colonnello Coby si rivolgono a l’unico capace di gestire la situazione: Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme).

L’uomo è impegnato in un percorso per ritrovare la sua umanità con la psicoterapia, ma viene prelevato dal governo, attrezzato con tecnologia ed armi all’avanguardia, potenziato con una dose massiccia di stimolatori muscolari e fatto partire per la nuova missione. Qui scopre che uno dei nuovi UniSoldiers è un clone del suo vecchio sergente psicopatico Andrew Scott (Dolph Lundgren)..

Universal Soldier Regeneration film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 15 Febbraio 2009 – 01 Aprile 2009 in Bulgaria a Sofia e in New Boyana Film Studios di Sofia.

Mike Pyle e Andrei Arlovski sono campioni di Arti marziali miste.

Le musiche originali del film sono del chitarrista Kris Hill alla sua prima colonna sonora e del compositore Michael Krassner che ha musicato anche i successivi Gli occhi del dragone e Universal Soldier Il giorno del giudizio.

Lo sceneggiatore John Fasano e suo figlio John Cody Fasano hanno progettato gli speciali costumi indossati dai militari e dai vecchi e nuovi UniSol.

Universal Soldier Regeneration streaming

Universal Soldier Regeneration streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Universal Soldier Regeneration film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/D5k-_r768M0

Stasera in TV sui social

