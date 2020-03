Puzzole alla riscossa è il film stasera in tv sabato 28 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Puzzole alla riscossa film stasera in tv: cast

La regia è di Roger Kumble. Il cast è composto da Brendan Fraser, Brooke Shields, Ken Jeong, Toby Huss, Jim Norton, Ricky Garcia, Skyler Samuels, Samantha Bee, Eugene Cordero, Patrice O’Neal, Matt Prokop, Billy Bush, Angela Kinsey, Alice Drummond, Gerry Bednob.

Puzzole alla riscossa film stasera in tv: trama

Dan Sanders (Brendan Fraser), un giovane imprenditore immobiliare, progetta di costruire dei nuovi edifici in una zona boschiva dell’Oregon. Sander non immagina che, per realizzare il progetto, dovrà fare i conti con gli abitanti della foresta. Puzzole, orsi e marmotte, infatti, non hanno la minima intenzione di vedere il loro angolo di paradiso invaso da cemento e faranno di tutto per ostacolare i suoi piani…

Puzzole alla riscossa streaming

Puzzole alla riscossa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Puzzole alla riscossa film stasera in tv:

