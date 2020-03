Nessuna verità è il film stasera in tv domenica 29 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Ridley Scott vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nessuna verità film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Body of lies

USCITO IL: 21 novembre 2008

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2008

REGIA: Ridley Scott

CAST: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Vince Colosimo, Michael Gaston, Ali Suliman, Lubna Azabal, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac, Simon McBurney, Mark Strong

DURATA: 128 Minuti

Nessuna verità film stasera in tv: trama

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) è un agente della CIA ferito a una gamba durante una missione in Iraq. Viene così trasferito in Giordania, al fianco di un cinico veterano, Ed Hoffman (Russell Crowe). Qui Ferris si allea con il capo dei servizi segreti giordani Hani Salaam e gli viene affidata la missione di infiltrarsi in una cellula terroristica con lo scopo di incastrare il leader Al Saleem. Ferris però viene tradito sia da Hoffman che dai segreti giordani e viene rapito dagli uomini di Al Saleem. L’agente della CIA viene torturato e condannato a morte.. Riuscirà a salvarsi?

Nessuna verità film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di David Ignatius, giornalista del Washington Post.

Il film è stato girato tra Rabat in Marocco e Casablanca.

Nei titoli di coda si può ascoltare la canzone If The World dei Guns N’ Roses, inclusa dell’album Chinese Democracy.

Nessuna verità streaming

Nessuna verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nessuna verità film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/5pqcwEJVFYk

