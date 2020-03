La ragazza del dipinto è il film stasera in tv martedì 31 marzo 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La ragazza del dipinto film stasera in tv: cast

La regia è di Amma Asante. Il cast è composto da Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Miranda Richardson, Penelope Wilton, Matthew Goode, Emily Watson, Tom Felton, Susan Brown, Sarah Gadon, David Gant, Alex Jennings.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La ragazza del dipinto film stasera in tv: trama

Siamo a fine del XVIII secolo. Dido Belle è una ragazza mulatta, figlia di un ammiraglio inglese il capitano Sir John Lindsay della Royal Navy e di una schiava africana. Dido rimane orfana a soli sei anni e il padre contro ogni previsione, la porta con sè in Inghilterra per farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood nell’Hampstead. Dido Belle viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, Presidente della Corte Suprema, e di sua moglie e viene cresciuta ed educata insieme alla cugina Elizabeth. Il lignaggio di Belle le offre certi privilegi, ma il suo colore le impedisce di partecipare pienamente alla vita aristocratica. Diventata adulta Dido non riesce a trovare marito a causa del colore della sua pelle. Intanto Belle si innamora del figlio idealista di un vicario che, con il suo aiuto, tenterà di porre fine alla schiavitù in Inghilterra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La ragazza del dipinto streaming

La ragazza del dipinto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La ragazza del dipinto film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/x02TcipqqMk

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili