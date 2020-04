MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO SECONDA PUNTATA. Torna in replica su Rai 2 la fiction con Kim Rossi Stuart nei panni di Maltese, personaggio che rappresenta il coraggio di tanti eroi realmente esistiti che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. La fiction è composta di quattro puntate molto intense in cui vedremo il protagonista tra amore e criminalità. Di seguito cast e trama della seconda puntata. SCOPRI DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLA FICTION

Maltese Il romanzo del commissario seconda puntata: trama 1 aprile 2020

Dario Maltese, dopo aver avuto sospetti sullo stampo mafioso dell’omicidio di Gianni e la promessa sposa, ottiene finalmente la conferma che le sue intuizioni fossero giuste. Il commissario della polizia di Trapani così continua a indagare più a fondo cominciando anche a connettere diversi reati e casi in apparenza minori di cui si era occupato Gianni nei mesi precedenti al suo omicidio.

Mettendo tutti i casi in ordine logico, Maltese scopre così l’ascesa di una nuova organizzazione mafiosa. Se da un lato Maltese comincia a mettere insieme importanti tasselli del puzzle, dall’altro le istituzioni continuano a osteggiarlo non volendo ammettere la presenza della mafia. Per Dario le cose si complicano ulteriormente quando il suo tormentato passato, oltre a non lasciargli respiro, gli viene anche usato contro..

