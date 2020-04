Il sesto giorno è il film stasera in tv giovedì 2 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il sesto giorno film stasera in tv: cast

La regia è di Roger Spottiswoode. Il cast è composto da Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwyn, Robert Duvall, Michael Rapaport, Michael Rooker, Sarah Wynter, Wendy Crewson, Rodney Rowland, Terry Crews, Ken Pogue, Colin Cunningham, Wanda Cannon, Taylor Anne Reid, Jennifer Gareis, Don McManus, Mark Gibbon, Anthony Harrison.

Il sesto giorno film stasera in tv: trama

In un futuro non molto lontano, la clonazione degli animali è ormai un business a tutti gli effetti, tant’è che esistono diversi servizi a pagamento a tal proposito. Uno di questi è la “Re-Pet”, dove il consumatore può portare tranquillamente il proprio animaletto domestico morto per farselo rimpiazzare con un esemplare identico, ma vivo e vegeto. Il servizio, tuttavia, suscita la critiche di molti cittadini, fra cui Adam Gibson (Arnold Schwarzenegger). Ironia della sorte, però, il povero Adam viene clonato per errore e un bel giorno, di ritorno a casa, si ritrova la propria copia pronta a rimpiazzarlo. Cosa si cela dietro questo episodio? Gibson è ormai un testimone pericoloso da eliminare, pensa una famigerata organizzazione criminale che segretamente ha avviato esperimenti sulla clonazione umana, pratica ancora illegale.

Il sesto giorno streaming

Il sesto giorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il sesto giorno film stasera in tv: trailer

