The Giver Il mondo di Jonas film stasera in tv 2 aprile: cast, trama, streaming

The Giver Il mondo di Jonas è il film stasera in tv giovedì 2 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Giver Il mondo di Jonas film stasera in tv: cast

La regia è di Phillip Noyce. Il cast è composto da Brenton Thwaites, Odeya Rush, Meryl Streep, Jeff Bridges ma il ricco cast comprende anche Alexander Skarsgård, Taylor Swift, Katie Holmes.

The Giver Il mondo di Jonas film stasera in tv: trama

Il film è ambientato in un un futuro alternativo in cui l’Umanità ha deciso di eliminare tutte le differenze tra le persone facendole diventare tutte uguali e con un futuro programmato con lo scopo di non avere mai più conflitti e guerre. La vita di questa società scorre tranquilla ma asettica e tutto è governato con ordine. L’unico legame di questa comunità con il passato è durante la “Cerimonia dei 12”, quando un giovane diventa il prescelto come Custode delle Memorie dell’Umanità. Questi ricordi, tra cui le emozioni umane, l’amore e tutti i sentimenti vengono trasferiti dal vecchio Custode al nuovo. Quando però tocca all’adolescente Jonas, la conoscenza del passato lo porterà a voler scardinare per sempre l’ordine della comunità.

The Giver Il mondo di Jonas streaming

The Giver Il mondo di Jonas streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Giver Il mondo di Jonas film stasera in tv: trailer

