Sabato 4 aprile 2020 torna su Rai 3 7 donne AcCanto a te, sette appuntamenti per rivivere di sette grandi artiste impegnate nella battaglia contro la violenza sulle donne. SCOPRI COSA C’È IN TV

7 donne AcCanto a te: concerti in seconda serata su Rai 3

In questi giorni così difficili per il mondo intero, nei quali dobbiamo stare tutti a casa per una causa comune, arginare il coronavirus, l’emergenza femminile non si arresta. Per tenere sempre alta l’attenzione su una tematica così importante, sette grandi artiste del panorama musicale italiano portano la loro musica nelle nostre case. Vedremo i concerti di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

7 donne AcCanto a te Alessandra Amoroso: scaletta e dove vedere il concerto

Dopo i primi due appuntamenti live di 7 donne AcCanto a te, in compagnia di Fiorella Mannoia e di Emma, si prosegue sabato 4 aprile su Rai3 con il meglio del concerto di Alessandra Amoroso al Forum di Assago, durante il suo “Vivere a colori Tour”.

La serata evento/concerto di 7 donne AcCanto andrà in onda il sabato sera di marzo e aprile in seconda serata su Rai 3 a partire dalle ore 23:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito RaiPlay ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere il concerto, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

