Il permesso 48 ore fuori è il film stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il permesso 48 ore fuori film stasera in tv: cast

La regia è di Claudio Amendola. Il cast è composto da Claudio Amendola, Luca Argentero, Antonino Iuorio, Massimo De Santis, Ivan Franek, Alice Pagani, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Valentina Sperlì, Alessandra Roca, Stefano Rabatti, Andrea Carpenzano, Gerry Mastrodomenico.

Il permesso 48 ore fuori film stasera in tv: trama

Quattro detenuti nel carcere di Civitavecchia ottengono un permesso di uscita di 48. Sono Rossana, 25 anni, arrestata per traffico di cocaina; Luigi condannato per duplice omicidio in carcere da 17 anni di pena; Angelo un ragazzo di 25 anni in prigione per una rapina; Donato, 35 anni, unico ad essere stato condannato anche se non colpevole. Ora che sono fuori devono decidere in che modo spendere il poco tempo che gli è stato concesso. Vendetta, redenzione, riscatto, amore: ognuno di loro dovrà fare i conti con il mondo che è cambiato mentre erano dentro. Hanno storie, età e culture differenti ma il loro destino è comune racchiuso in quel luogo che solo temporaneamente hanno lasciato.

Il permesso 48 ore fuori film stasera in tv: recensione

Claudio Amendola affronta in questo suo secondo lavoro da regista un tema molto diverso da quello della sua commedia d’esordio (La mossa del pinguino). La narrazione si incentra su quattro storie vere di detenuti, tre uomini e una donna, ai quali viene concesso dal Giudice di Sorveglianza un permesso di uscita dal carcere, della durata di 48 ore. La sceneggiatura scritta da Roberto Jannone e Giancarlo De Cataldo ha prodotto un noir estremamente duro, un genere molto amato da Amendola, con delle sfumature di tipo sociale.

Il regista e gli sceneggiatori hanno il merito di aver descritto i personaggi con estremo realismo, mostrando le loro contraddizioni, le paure, la disperazione e la tentazione della fuga e ponendo al centro della narrazione la sincerità dei sentimenti positivi di ciascuno dei protagonisti: l’amore di un padre per il figlio, l’amore per una donna, per gli amici, ma soprattutto la ricerca di una dignità personale e di un orgoglio perduti o forse mai esistiti. Se la stesura della storia è ben scritta, la traduzione interpretativa è eccelsa in particolare l’incredibile performance di Luca Argentero che si è superato. Stupendo e molto curato il lavoro fatto da Maurizio Calvesi, che usato la luce con sfumature diverse per i quattro protagonisti contribuendo alla riuscita della definizione dei personaggi.

Il permesso 48 ore fuori streaming

Il permesso 48 ore fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il permesso 48 ore fuori film stasera in tv: trailer

