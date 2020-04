STANOTTE A SAN PIETRO ALBERTO ANGELA ANTICIPAZIONI. Va in onda stasera in tv mercoledì 8 aprile 2020 lo speciale televisivo dedicato alle meraviglie del Vaticano. Di seguito tutto quello che vedremo durante il programma e gli ospiti che parteciperanno. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stanotte a San Pietro con Alberto Angela: anticipazioni e ospiti 8 aprile 2020

Tutti hanno negli occhi le recenti, drammatiche immagini del Papa in preghiera, solo, in una piazza San Pietro deserta. Sono immagini potenti, che difficilmente saranno dimenticate, anche quando l’attuale emergenza sarà finita. Ma accanto a esse, altre ben diverse, restano nella memoria di tutti: quelle che testimoniano la bellezza e le meraviglie che nel corso dei secoli hanno animato il Vaticano e reso unica la basilica di San Pietro.

Da ciò nasce l’idea di proporre Stanotte a San Pietro, un viaggio di Alberto Angela tra i tesori artistici del Vaticano, ancora più maestoso e suggestivo perché compiuto di notte, quando finalmente le opere d’arte possono, nel silenzio assoluto, raccontare i segreti di una bellezza che incanta da secoli. Ospiti d’eccezione sono Giancarlo Giannini e Carlo Verdone. Una grande produzione che si avvale della tecnologia 4K Hd per proporre spettacolari riprese con droni, effetti speciali, mini fiction.

Complice la notte, Alberto Angela porta gli spettatori alla scoperta di monumenti famosi – come la cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina, ma anche in visita ai bellissimi giardini vaticani, immersi nella quiete. Sulle tracce dell’anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, sarà possibile vedere anche luoghi normalmente chiusi al pubblico come l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere. Ma non solo. Stanotte a San Pietro sarà il racconto di una storia di potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto momenti fulgidi ma anche drammatici.

Stanotte a San Pietro streaming

Sarà possibile vedere le puntate dello speciale televisivo sia in tv su Rai 1 sia in streaming on demand. Sempre online sono disponibili le repliche degli episodi sulla sezione dedicata su RaiPlay.

