Captain America Il Primo Vendicatore è il film stasera in tv giovedì 9 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Captain America Il Primo Vendicatore: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Captain America: The First Avenger

USCITO IL: 22 luglio 2011

GENERE: Avventura, Azione, Fantascienza

ANNO: 2011

REGIA: Joe Johnston

CAST: Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan, Richard Armitage, Dominic Cooper, Toby Jones, Neal McDonough

DURATA: 103 Minuti

Captain America Il Primo Vendicatore: trama

È il 1941, e il mondo è lacerato dalla Guerra. Il giovane e gracile Steve Rogers (Chris Evans) è scioccato da ciò che i nazisti stanno facendo in Europa vuole a tutti costi fare la sua parte. Cerca allora ripetutamente di essere arruolato nell’esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, ma la sua struttura gracile (pesa 50 kg) e la sua salute cagionevole sono un ostacolo insormontabile per il suo arruolamento. Finché un giorno, un uomo di stato, il dottor Abraham Erskine, s’interessa a lui e gli propone di entrare a far parte di un progetto scientifico militare che sperimenta un siero che potenzia le prestazioni psico-fisiche.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il siero infatti lo trasformerà in un super soldato dell’esercito. Ma la trasformazione di Rogers diventa completa ed efficace quando diventa in tutto per tutto Captain America. Questo nuovo super soldato unisce le sue forze e potenzialità con il suo amico Bucky Barnes (Sebastian Stan) e la sua confidente Peggy Carter (Hayley Atwell). Guidati dal Colonnello Chester Phillips (Tommy Lee Jones) diventeranno l’unico baluardo nella guerra contro l’organizzazione malefica HYDRA, l’oscuro gruppo di ricercatori e scienziati nazisti guidati dal malvagio Teschio Rosso (Hugo Weaving).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Captain America Il Primo Vendicatore: curiosità

Stan Lee interpreta un alto ufficiale dell’esercito che è fra le prime fila del pubblico dello spettacolo di Capitan America per la promozione dei titoli di guerra.

I costumi usati di Capitan America usati nel film sono tre: uno è la classica calzamaglia inventata nel 1940 da Joe Simon, usata per le esibizioni. Il secondo è quello usato nella scena di salvataggio di Bucky che ricorda quella disegnata da Bryan Hitch. Il terzo è il costume cinematografico molto simile a quello apparso nella miniserie Capitan America: Rinato.

Captain America Il Primo Vendicatore streaming

Captain America Il Primo Vendicatore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Captain America Il Primo Vendicatore: trailer

https://youtu.be/ZLKnJbjExco

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili