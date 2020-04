Sapori e dissapori è il film stasera in tv domenica 12 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sapori e dissapori film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: No Reservations

USCITO IL: 14 settembre 2007

GENERE: Commedia

ANNO: 2007

REGIA: Scott Hicks

CAST: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade, Brian F. O’Byrne, Lily Rabe, Matthew Rauch, Eric Silver, Patrick Zeller

DURATA: 104 Minuti

Sapori e dissapori film stasera in tv: trama

Kate è la raffinata cuoca di uno dei ristoranti migliori di Mahnattan, ed è alle prese con la nipotina da crescere dopo l’improvvisa morte della sorella. Un giorno il suo capo decide di affiancarle un aiuto cuoco, l’affascinante Nick, con cui Kate comincia ad avere grossi scontri per il carattere poco metodico e ortodosso dell’uomo…

Sapori e dissapori film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake statunitense del film tedesco Ricette d’amore (2001) diretto da Sandra Nettelbeck.

Durante le riprese, tagliando una cipolla Aaron Eckhart si è ferito alle dita ma non se ne è accorto finchè Abigail Breslin non ha urlato per il sangue.

Sapori e dissapori streaming

Sapori e dissapori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sapori e dissapori film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

