Il Commissario Montalbano Gatto e Cardellino va in onda stasera in tv lunedì 13 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2019 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Gatto e Cardellino trama

Nel giro di pochi giorni, a Vigàta tre vecchiette vengono aggredite da un ladro su una moto e con il casco. Questi spara, ma non riesce ad uccidere. L’uomo infatti, come scopre in seguito il nostro commissario, sparava a salve con lo scopo di creare precedenti e uccidere in seguito una ricca signora. Questa teneva molto a cuore i suoi due animaletti domestici, un gatto e un cardellino. Proprio grazie a questi due, Montalbano svela come sono andate le cose. Durante l’indagine il vicecommissario Augello è in licenza di nozze, così a sostituirlo ci pensa Barbara, amica d’infanzia di Montalbano. La donna ha da poco passato il concorso per entrare in polizia e porta inevitabilmente un po’ di scompiglio in commissariato. Barbara è infatti una donna molto bella tanto che Augello, Fazio e Montalbano ne sono attratti..

Il Commissario Montalbano Gatto e Cardellino: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Mariacristina Marocco, Erika Ferrara, Gigio Morra. Si tratta del 10° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella quarta stagione televisiva della serie andata in onda nel 2002. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 18 novembre 2002. La trama è tratto dai racconti di Andrea Camilleri Il gatto e il cardellino in Gli arancini di Montalbano e dal racconto Una gigantessa dal sorriso gentile in Un mese con Montalbano.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

