Rock Economy è lo spettacolo di Ariano Celentano in onda stasera in tv lunedì 13 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. Nella serata speciale si potranno rivedere i momenti migliori dello show all'Arena di Verona che il molleggiato ha tenuto l'8 e il 9 ottobre 2012.

Rock Economy Adriano Celentano stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Lo spettacolo è stato introdotto dalla giornalista del TG5 Cristina Bianchini che assieme all’attore Valerio Amoruso ha recitato un testo di Rifkin e Latouche, sulla bellezza dei paesaggi, sull’accesso per tutti all’acqua potabile e sulla qualità dell’aria che respiriamo: temi da sempre molto cari al Molleggiato. Mentre, lui, Celentano, fa il suo ingresso cantando uno dei suoi pezzi storici, oggi più attuale che mai ‘Svalutation‘. A seguire esegue molti pezzi estratti dal suo storico repertorio, accompagnato dalla Big Band, diretta dal Maestro Fio Zanotti. E certamente non sono mancati anche i grandi ospiti: dall’amico Gianni Morandi, con il quale ha duettato su ‘Scende la Pioggia’ e ‘Ti Penso e Cambia il Mondo’.

«Non si sente che parlare di crescita. Tutti la invocano ma nessuno riesce a spiegarci in che modo si può dar luogo alla crescita. La crescita è subordinata a una drastica inversione di marcia dell’uomo, senza la quale è impossibile venirne fuori». Con queste parole comincia il dibattito sulla politica e l’economia, con il francese Jean Paul Fitoussi ed i giornalisti del Corriere della Sera Stella e Rizzo, che effettivamente è durato circa mezz’ora ed è stato accompagnato da molti fischi del pubblico presente, che chiedeva ancora musica.

