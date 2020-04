The Twilight Saga New Moon film stasera in tv 17 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

New Moon è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Moon film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 18 novembre 2009

GENERE: Fantasy, Thriller, Sentimentale, Horror

ANNO: 2009

REGIA: Chris Weitz

CAST: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Dakota Fanning, Taylor Lautner, Ashley Greene, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Michael Sheen, Anna Kendrick

DURATA: 130 Minuti

New Moon film stasera in tv: trama

Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza. A seguito di ciò Bella, addolorata per la separazione dal suo amato, cadrà in una forte depressione da cui uscirà parzialmente grazie all’amicizia con Jacob Black, un ragazzo apparentemente normale che, in realtà, ha in se’ il gene del licantropo. Una serie di premonizioni equivocate riporteranno Edward e Bella in contatto ma nuove insidie e l’ira dei Volturi metteranno ancora una volta a dura prova l’amore tra i due ragazzi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Moon film stasera in tv: curiosità

Secondo capitolo della saga cinematografica, è tratto dall’omonimo romanzo di Stephanie Mayer.

Il film è stato girato a Vancouver, tranne le scene ambientate a Volterra che hanno avuto come sfondo la cittadina toscana di Montepulciano, in provincia di Siena.

Durante la festa di San Marco a Volterra, tutti gli abitanti sono stati interpretati da comparse italiane, tra cui persone del posto e fan accorsi da tutto lo stivale.

La scrittrice ha da sempre ammesso di essersi ispirata alle canzoni dei Muse per scrivere i romanzi della saga. Così la band è presente nella colonna sonora di tutti i film, qui in particolare sentiamo il brano I Belong to You.

Gli altri film della saga sono Twilight, Eclipse, Breaking Dawn parte 1 e parte 2.

New Moon streaming

New Moon streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Moon film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=BJTip3rR17I

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili