Warm Bodies è il film stasera in tv venerdì 17 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Warm Bodies film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 7 febbraio 2013

GENERE: Drammatico, Horror, Sentimentale

ANNO: 2013

REGIA: Jonathan Levine

CAST: Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John Malkovich, Dave Franco, Analeigh Tipton, Rob Corddry, Cory Hardrict

DURATA: 97 Minuti

Warm Bodies film stasera in tv: trama

R è un giovane e bellissimo ragazzo zombie in piena crisi esistenziale. Non ha ricordi né identità, non gli batte più il cuore e non sente il sapore dei cibi, ma nutre molti sogni. La sua capacità di comunicare col mondo è ridotta a poche, stentate sillabe, ma dentro di lui sopravvive un intero universo di emozioni. Un giorno, mentre divora un cervello, R assaggia i ricordi di un ragazzo di cui si sta nutrendo. Di lì a poco, per lui cambierà ogni cosa; intreccia una relazione con la ragazza della sua vittima, Julie, e il calore del sentimento riscalderà il suo cuore freddo, trasformandolo in un “uomo” diverso Per amore di Julie si scontrerà con i suoi simili in una guerra feroce contro i suoi compagni d’un tempo e una rinascita dalle conseguenze inimmaginabili.

Warm Bodies film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo bestseller di Isaac Marion scoperto dall’ideatrice della saga di Twilight, Stephenie Meyer.

Si tratta di una sorta di rivisitazione del dramma Romeo e Giulietta di William Shakespeare in chiave zombie. I protagonisti si chiamano infatti R e Julie.

Warm Bodies streaming

Warm Bodies streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Warm Bodies film stasera in tv: trailer

