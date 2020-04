È arrivato il Broncio è il film stasera in tv sabato 18 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

È arrivato il Broncio film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Here Comes the Grump

USCITO IL: 1 marzo 2018

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy

NAZIONALITA’: Gran Bretagna, Messico

ANNO: 2018

REGIA: Andrés Couturier

CAST: Toby Kebbell, Lily Collins, Ian McShane

DURATA: 90 minuti

È arrivato il Broncio film stasera in tv: trama

Terry, un ragazzo timido e riservato. Ha sempre passato le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary, e per lui era un’esperienza incredibile. Ora però la nonna Mary non c’è più e il parco rischia di chiudere. Terry non riesce a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dei racconti strambi della nonna. Su una delle giostre è rimasta un po’ di magia che lo trasporta in un vero regno incantato: il variopinto Regno di Groovynham. Ma il mondo fiabesco che trova non è come quello che gli raccontava la nonna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un mago brontolone di nome Broncio ha infatti lanciato un sortilegio nel paese che ha trasformato i sorrisi e le risate in sbiaditi ricordi del passato. Per tornare a casa, Terry dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti la felicità perduta e aiutare la Principessa Alba e sconfiggere strane creature fantastiche, sforzandosi di accettare un piccolo cambiamento… Terry ce la farà?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

È arrivato il Broncio film stasera in tv: recensione

Couturier dirige un cartone in modo peculiare: parte dalla fine. O meglio il prologo di È arrivato il Broncio poteva essere inserito alla fine senza nulla togliere alla progressione narrativa della storia come succede sempre. Invece Couturier compie una scelta opposta e per nulla banale rendendo il suo lavoro nuovo ed originale. Lo spettatore è sempre un passo avanti rispetto ai personaggi della storia, inconsapevoli delle relazioni che li legano l’un l’altro, assieme al narratore della storia, che però misteriosamente scompare dopo il prologo.

Ci sono diversi riferimenti all’attualità come il GPS, la parodia dei Tweet, i cellulari e alcuni riferimenti ad altri film. L’animazione è meno raffinata rispetto ad altri prodotti, ma i personaggi presentano una buona comicità. La colonna sonora è moderna e volutamente appetibile anche per gli adulti. La storia è semplice e lineare ricolta soprattutto ad un pubblico di minori per cui forse potrebbe risultare un po’ noiosa ed elementare per gli adulti.

È arrivato il Broncio film stasera in tv: curiosità

Il film è opera di Jim Hecht (L’era Glaciale 2), che si è occupato della stesura della sceneggiatura.

I disegni sono stati realizzati da Craig Kellman che ha realizzato Sausage Party, Hotel Transylvania e Madagascar.

La pellicola è ispirata all’omonima serie di cartoni animati molto famosi negli anni ’70, soprattutto in Messico.

È arrivato il Broncio film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Kig8TxY4jSQ

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili