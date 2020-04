The legend of Zorro film stasera in tv 19 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

The legend of Zorro è il film stasera in tv domenica 19 aprile 2020 in onda in prima serata su Rete 4.

The legend of Zorro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Legend of Zorro

USCITO IL: 28 ottobre 2005

GENERE: Avventura

ANNO: 2005

REGIA: Martin Campbell

CAST: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Giovanna Zacarias, Raúl Méndez, Michael Emerson, Rufus Sewell, Nick Chinlund, Adrián Alonso

DURATA: 130 minuti

The legend of Zorro film stasera in tv: trama

Nella California del 1850, Don Alejandro De La Vega (Antonio Banderas) è sposato con Elena (Catherine Zeta-Jones) e hanno un bambino di 10 anni al quale non hanno mai rivelato l’identità segreta del padre, Zorro. Costretto il più delle volte lontano da casa per i molti impegni, l’eroe mascherato deve pure affrontare le lamentele della moglie che lo vorrebbe più vicino alla famiglia. E a complicare le cose interviene il conte Armand (Rufus Sewell) determinato a distruggere il progetto di annessione della California agli Stati Uniti…

The legend of Zorro film stasera in tv: curiosità

Prima di arrivare a The Legend of Zorro, il film ha avuto diverse proposte di titoli: inizialmente The Mask Of Zorro 2, poi Zorro Unmasked. Quindi Zorro 2 e The Return Of Zorro.

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui la nomination ai Golden Reel Award 2006 come Migliori effetti sonori.

Adrian Alonso, che interpreta il piccolo Joaquín, non sapeva l’inglese. Così imparò tutte le sue battute a orecchio, così come fece Antonio Banderas per I re del mambo del 1992.

Steven Spielberg e Robert Rodriguez rifiutarono di dirigere il film, ma Spielberg restò come produttore esecutivo.

The legend of Zorro streaming

The legend of Zorro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

The legend of Zorro film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/BQUqfbtzCH4

