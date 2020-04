Beneath è il film stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Beneath film stasera in tv: cast

La regia è di Larry Fessenden. Il cast è composto da Daniel Zovatto, Chris Conroy, Griffin Newman, Bonnie Dennison, Jon Orsini, Mackenzie Rosman, Mark Margolis.

Beneath film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Sei liceali decidono di festeggiare il diploma con un’escursione nelle vicinanze di un lago. I sei ragazzi sono Johnny, un tipo tranquillo; Kitty, aspirante attrice con uno sguardo ammaliatrice; Deb, amico di Kitty; Zeke, fotografa antipatica; Matt, il fidanzato di Kitty, e Simon, il fratello selvaggio di Matt.

I festeggiamenti dei neodiplomati si trasformano in un incubo quando la loro barca a remi, con la quale stanno facendo una escursione sulle acque del lago, viene attaccata da creatura mostruosa mangiauomini. Lo sfuggire dalla fame mostruosa de mostro sembra essere il primo dei loro pensieri, ma col passar del tempo e con la tensione che sale a livelli altissimi, i rapporti tra il gruppo di amici non saranno più gli stessi. Qualcuno dei ragazzi dovrà essere sacrificato per salvare gli altri, ma…

Beneath film stasera in tv: curiosità

L’intero film è stato girato usando dolo luci naturali.

Sono state usate tre barche a remi nella pellicola.

La sceneggiatura originale conteneva moltissimi flashback, ma il regista Larry Fessenden ha deciso di toglierli tutti.

Beneath streaming

Beneath streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Beneath film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili