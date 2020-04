Zeta è il film stasera in tv mercoledì 22 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Zeta Una storia Hip-Hop film stasera in tv: cast

La regia è di Cosimo Alemà. Il cast è composto da Salvatore Esposito, Diego Germini, Irene Vetere, Jacopo Olmo Antinori, Clementino, Francesco Siciliano, Aldo Vinci, Fedez, J-Ax, Martin Chishimba, Eradis Josende Oberto

Zeta Una storia Hip-Hop film stasera in tv: trama

Siamo a Roma dove sono evidenti le divisioni territoriali (centro e periferia) e sociali (ricchi e poveri oppure famosi e non famosi). Tre giovanissimi amici Alex/Zeta (Diego Germini), Gaia (Irene Vetere) e Marco (Jacopo Olmi Antinori) vogliono sfuggire alla rassegnazione di un destino già segnato per loro: la strada, il lavoro al mercato, i casermoni di periferia, la povertà, il piccolo spaccio… Hanno un sogno, quello dell’hip hop.

Ma solo uno dei ragazzi, Alex, viene notato da un rapper e produttore famoso che gli dice di abbandonare gli amici e dedicarsi ad una carriera solista. Il protagonista così raggiunge un effimero successo e poi tutto va a catafascio tra cattive amicizie e la disistima personale. Poi un senso di rivalsa si fa spazio nella sua anima e vorrà dimostrare di essere rimasto fedele a se stesso. Lo dimostrerà iscrivendosi ad una rap battle, ovviamente in freestyle, contro il consiglio di tutti. Non importerà vincere ma dimostrare a se stesso di valere qualcosa realmente.

Zeta Una storia Hip-Hop streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Zeta Una storia Hip-Hop film stasera in tv recensione

Zeta è una storia di musica, hip hop, amicizia, amore e riscatto; una ricerca profonda deil proprio destino e della realizzazione dei propri sogni. Nel cast si segnala la partecipazione straordinaria di Massimiliano Gallo che interpreta Massimiliano De Simone, Gianluca Di Gennaro, nel ruolo di Gianluca Moccia, Edy Angelillo nel ruolo di Maria Godano. Inoltre vedremo la partecipazione straordinaria dei rapper Fedez, J-Ax, Salmo, Clementino, Ensi, Briga, Baby K, Lowlow, Tormento, Rancore, Shade, Noyz Narcos, Shablo, Metal Carter, Rocco Hunt.

Salvatore Esposito nel ruolo del grande rapper che produce il protagonista è estremamente credibile (tranne per la voce perchè si percepisce che è doppiato) mentre i tre ragazzi che interpretano i giovani protagonisti non sembrano avere una buona sicurezza nell’interpretazione. Infine la parte del film dedicata alla momento in cui Alex raggiunge il successo commerciale viene sviluppato in modo troppo sfuggevole, non dandogli forse l’attenzione necessaria. La scena in cui si vede che tra il pubblico della sfida finale c’è anche la ragazza del protagonista sembra particolarmente surreale: lei non partecipa emotivamente alla lotta del suo ragazzo, lo guarda con una fissità disarmante rendendo la scena irreale, ma immergendo lo spettatore nel senso di emarginazione potente e quasi commovente che aleggia in tutto il film. Il finale di Zeta riesce a mostrare qual è lo spirito del rap e cosa lo rende diverso dagli altri generi musicali; se alcuni personaggi non riescono ad esprimere questo spirito nel complesso della pellicola questo sentimento emerge potente.

Zeta Una storia Hip-Hop film stasera in tv trailer

