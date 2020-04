The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv 24 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

The Twilight Saga Eclipse è il film stasera in tv venerdì 24 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Twilight Saga: Eclipse

USCITO IL: 30 giugno 2010

GENERE: Fantasy, Sentimentale, Horror, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: David Slade

CAST: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Jackson Rathbone, Nikki Reed, Ashley Greene, Kellan Lutz, Elizabeth Reaser, Peter Facinelli, Gil Birmingham, Dakota Fanning, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Cameron Bright

DURATA: 121 Minuti

The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv: trama

Una serie di omicidi, sparizioni e misteriose disgrazie scuote Seattle e minaccia Forks. I Cullen comprendono in fretta che si tratta di un esercito di NeoNati della loro specie: vampiri da poco trasformati, assetati di sangue, violenti e indomabili. Mentre si domanda chi abbia voluto tutto questo e perchè, Bella deve anche fronteggiare l’imminenza del diploma e soprattutto della scelta che ha fatto, una scelta irreversibile, decisa per amore di Edward, ma osteggiata dal suo migliore amico, Jacob, che ha promesso di lottare fino all’ultimo per farle cambiare idea. La minaccia esterna impone un’alleanza tra vampiri e licantropi, ma della guerra interna al cuore di Bella può’ decidere solo lei…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv: curiosità

E’ il terzo capitolo della saga cinematografica sulla storia d’amore tra l’umana Bella Swann e il vampiro immortale Edward Cullen, tratto dall’omonimo romanzo di Stephanie Mayer.

Il film è sceneggiato da Melissa Rosenberg.

Victoria, la vendicativa vampira dai capelli rossi, è stata interpretata in Twilight da Rachelle Lefèvre. In questo nuovo capitolo della saga il ruolo è stato affidato all’attrice statunitense Bryce Dallas Howard che recentemente ha recitato anche in Jurassic World.

The Twilight Saga Eclipse streaming

The Twilight Saga Eclipse streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Twilight Saga Eclipse film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zSDw_Hk9oGw

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili