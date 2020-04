Blade Runner 2049 è il film stasera in tv domenica 26 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blade Runner 2049 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 5 ottobre 2017

GENERE: azione, fantascienza

ANNO: 2017

REGIA: Denis Villeneuve

CAST: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas, Mackenzie Davis, Robin Wright, Dave Bautista, Lennie James

DURATA: 103 minuti

Blade Runner 2049 film stasera in tv: trama

Sono passati trent’anni dagli eventi successi nel primo film. Un nuovo blade runner, l’Agente K (Ryan Gosling) della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo. Questa informazione è tanto pericolosa da avere il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge così verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

Blade Runner 2049 film stasera in tv: curiosità

Originariamente Ridley Scott avrebbe dovuto dirigere anche questo secondo capitolo della saga cominciata proprio da lui 30 anni fa. Poco prima dell’inizio della pre-produzione, però, Scott ha annunciato che non sarebbe stato il regista della pellicola ma solo uno dei produttori.

Jared Leto si è recato a Budapest (Ungaria) in settembre 2016 per registrare le sue scene. Questo lo tenne impegnato meno di due settimane.

Il personaggio di K è stato ideato da Denis Villeneuve specificatamente tenendo Ryan Gosling in mente. L’attore era infatti l’unica scelta possibile per la parte secondo il regista.

Blade Runner 2049 streaming

Blade Runner 2049 film stasera in tv: trailer

