Così è la vita è il film stasera in tv lunedì 27 aprile 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Così è la vita film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1998

REGIA: Aldo Baglio, Giovanni Storti

CAST: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi

DURATA: 1h 50m

Così è la vita film stasera in tv: trama

Il ladruncolo Bancomat (Aldo), durante un trasferimento dalla prigione al tribunale, riesce, in modo a dir poco rocambolesco, a prendere in ostaggio il poliziotto che lo accompagna (Giacomo). Per una serie di coincidenze sulla stessa macchina si ritrova anche Giovanni, petulante venditore di giocattoli. Insieme ai suoi due “ostaggi”, Bancomat si imbarca in un’improbabile fuga che, grazie anche all’intervento della misteriosa Clara, li condurrà a una destinazione inaspettata.

Così è la vita film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il secondo lavoro scritto diretto ed interpretato dal trio comico Aldo Giovanni e Giacomo.

Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui la nomination al Nastro d’argento 1999 Migliore canzone (Mama maé) a Negrita; la nomination al Ciak d’oro 1999 per Miglior attrice non protagonista a Marina Massironi – Miglior colonna sonora a Negrita – Miglior montaggio a Marco Spoletini.

Così è la vita è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Dicembre 1998.

Le riprese del film si sono svolte in Italia : a Bracciano (Roma), a Campo Imperatore (L’Aquila), a Milano e a Roma.

Così è la vita streaming

Così è la vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Così è la vita film stasera in tv: trailer

