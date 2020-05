I Topi dove vedere le puntate in tv, streaming, replica con Antonio Albanese

I TOPI DOVE VEDERE. Arriva su Rai 3 la prima stagione della fiction in tre puntate scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #ITOPI

I Topi dove vedere le puntate in tv e replica con Antonio Albanese

Le puntate della fiction I Topi vanno in onda il venerdì in seconda serata sera su Rai 3 a partire dalle ore 23:30 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata alla fiction.

I Topi streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone o tablet attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di I Topi andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella I e cercare il titolo del programma.

I Topi: cast e storia

Si tratta di una serie comedy scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese con Nicola Rignanese, Lorenza Indovina, Tony Sperandeo. Il protagonista Sebastiano è un latitante che trascorre le sue giornate nascosto in una villetta del nord Italia, dotata di mille “occhi” all’esterno e ingegnosi nascondigli all’interno: telecamere, allarmi, recinzioni, passaggi segreti e un bunker interrato. Grazie a questa abitazione strategica e all’esistenza da “topi”, quest’uomo è da anni invisibile alla Polizia. Con l’aiuto di fidati prestanome, porta avanti da casa i loschi traffici della sua impresa edile con la complicità della famiglia.

La storia si ispira ai tanti stratagemmi adottati dai veri boss per sfuggire all’arresto e per garantirsi lunghi periodi di latitanza. Buffi e rocamboleschi nella fiction come nella realtà, dalla quale I Topi ha tratto infatti più di uno spunto, estremizzando drammaturgicamente le situazioni, rappresentando il mondo mafioso attraverso una chiave comica e un uso intelligente del ribaltamento di senso, oltre ai classici tormentoni.

