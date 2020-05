Stasera in tv sabato 2 maggio 2020 va in onda in replica su Rai 1 Un due tre Fiorella Mannoia, debutto televisivo della cantante come conduttrice. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del primo appuntamento del varietà con la cantautrice. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un due tre Fiorella Mannoia: anticipazioni stasera in tv 2 maggio 2020

Sarà un vero e proprio varietà quello che vedrà Fiorella Mannoia protagonista alla conduzione sabato 16 e 23 settembre 2017. Tra musica, racconti, momenti divertenti, saranno tantissimi gli ospiti che si avvicenderanno sul palco di Un due tre Fiorella. Si alterneranno infatti personaggi del mondo della musica, televisione, teatro, sport e cultura.

Un due tre Fiorella Mannoia: ospiti stasera in tv 2 maggio 2020

Lo show, che prende ispirazione da quelli cult della grande Mina, avrà come ospiti della prima puntata per la parte musicale Ivano Fossati, Max Gazzè, Luciano Ligabue, Gianni Morandi e Clementino. E ancora l’attore Marco Giallini, la nuotatrice Federica Pellegrini, Sabrina Ferilli e Alberto Angela. Quest’ultimo regalerà agli spettatori una spiegazione su un protagonista prente instudio, un muro. Infatti i muri non sempre dividono, ma servono anche a raccogliere i segni dell’umanità.

Un due tre Fiorella Mannoia: anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni sulla seconda puntata sempre su Rai1 rivelano un cast tutto al femminile. Saranno infatti ospiti di Un due tre Fiorella Loredana Bertè, Elisa, Emma, Ornella Vanoni e Gianna Nannini. La rocker italiana presenterà dal vivo il nuovo singolo Fenomenale.

