Crazy Stupid Love è il film stasera in tv domenica 3 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Crazy Stupid Love film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 16 settembre 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Glenn Ficarra, John Requa

CAST: Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Karolina Wydra, Crystal Reed, John Carroll Lynch, Joey King, Liza Lapira, Beth Littleford

DURATA: 118 Minuti

Crazy Stupid Love film stasera in tv: trama

Il quarantenne Cal Weaver ha una vita perfetta: un buon matrimonio e due adorabili figli, una bella casa, un lavoro appagante. Ma entra in crisi quando scopre che la moglie Emily, suo amore dai tempi del liceo, l’ha tradito e vuole il divorzio. Cal si trova impreparato alla nuova vita da single. Cal incontra il giovane Jacob, un bellissimo trentenne molto intraprendente con le donne, che lo aiuta a ritrovare la familiarità con l’altro sesso. Ma Cal si rende conto che tutto questo non è ciò che vuole. Il suo desiderio è di ricominciare da dove tutto ha avuto inizio, riconquistando Emily. Jacob intanto si innamora della bella Hannah…

Crazy Stupid Love film stasera in tv: curiosità

Per questa pellicola Ryan Gosling è stato candidato per il Golden Globe Award come miglior attore.

Il film era originariamente intitolato Untitled Marital Crisis Comedy.

Le principali scene sono state girate a Los Angeles , in California, tra cui il Centro Commerciale Westfield Century City , Ventura Boulevard , Hollywood Hills dove si trova la casa di Jacob, Taft High School a Woodland Hills, Portola Middle School a Tarzana e Grant High School a Van Nuys, che rappresentavano i campus di Robbie e Jessica, El Torito Grill allo Sherman Oaks Galleria e Equinox Fitness a Woodland Hills, che è diventato il club sportivo del film.

Crazy Stupid Love streaming

Crazy Stupid Love film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JiYpNMnZClk

