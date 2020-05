Breaking Dawn Parte 2 è il film stasera in tv venerdì 8 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Breaking Dawn Parte 2 film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Fantastico

ANNO: 2012

REGIA: Bill Condon

CAST: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Greene, Michael Sheen, Kellan Lutz, Jamie Campbell Bower, Nikki Reed

DURATA: 115 minuti

Breaking Dawn Parte 2 film stasera in tv: trama

Bella (Kristen Stewart) si sveglia è finalmente un vampiro ed è madre della piccola figlia Renesmee. Suo marito Edward ammira la bellezza, la velocità e l’eccezionale autocontrollo della nuova Bella. La nuova nata è una creatura eccezionalmente rara che rafforza l’unione della famiglia allargata. La sua esistenza scatena però l’intervento dei Volturi contro i Cullen. Essi infatti credono che si tratti di una bambina immortale e quindi molto pericolosa con il rischio che possa svelare al mondo l’esistenza dei vampiri. I Cullen sono costretti a chiedere aiuto a un gruppo di vampiri che testimonino che la bimba non è ciò che i Volturi pensano. Tra loro vi è anche Jacob (Taylor Lautner), che si sente attratto e innamorato della bambina.

Breaking Dawn Parte 2 film stasera in tv: curiosità

Tratto dal romanzo di Stephenie Meyer pubblicato in Italia da Fazi Editore.

Presentato Fuori Concorso nell’ambito dell’edizione 2012 del Festival internazionale del Film di Roma.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 è uscito negli Stati Uniti il 16 Novembre 2012 ed è arrivato per la prima volta nei cinema italiani il 14 Novembre 2012.

Le riprese del film si sono svolte da Novembre 2010 a Marzo 2011 in Brasile (Casa em Paraty, Saco do Mamanguá, Rio de Janeiro), Canada (Vancouver, British Columbia) e USA (Raleigh Studios Baton Rouge, Celtic Media Centre, Baton Rouge).

Breaking Dawn Parte 2 streaming

Breaking Dawn Parte 2 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=0h4by8RyNDI

