Blue Steel Bersaglio mortale è il film stasera in tv sabato 9 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blue Steel Bersaglio mortale film stasera in tv: cast

La regia è di Kathryn Bigelow. Il cast è composto da Jamie Lee Curtis, Ron Silver, Clancy Brown, Elizabeth Peña, Louise Fletcher, Richard Jenkins, Mary Mara, Philip Bosco, Kevin Dunn, Markus Flanagan.

Blue Steel Bersaglio mortale film stasera in tv: trama

Megan Turner, da poco arruolata nella polizia di New York si vede costretta ad uccidere, per legittima difesa, un rapinatore. All’evento assiste Eugene Hunt, un operatore di borsa, che, ben presto, si rivelerà un folle manico…

Blue Steel Bersaglio mortale streaming

Blue Steel Bersaglio mortale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blue Steel Bersaglio mortale film stasera in tv: trailer

