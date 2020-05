Roberto Benigni I Dieci Comandamenti va in onda stasera in tv sabato 9 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sullo spettacolo. SCOPRI COSA C’È IN TV

Roberto Benigni I Dieci Comandamenti stasera in tv: anticipazioni su Rai 1

Stasera Roberto Benigni sarà in onda su Rai 1 con I Dieci Comandamenti, la replica dello spettacolo trasmesso dal Palastudio di Cinecittà dedicato al decalogo che Dio dettò a Mosè sul Monte Sinai. Il premio Nobel Roberto Benigni, dopo una breve anticipazione della storia dell’Esodo, esporrà come solo lui sa fare le sacre leggi che Dio diede a Mosè sul Monte Sinai. Lo spettacolo integrale è disponibile su AMAZON.

“Quel libro – ha spiegato l’attore toscano – è lo ‘spettacolo’ per eccellenza. Credo non ci sia storia più bella, il racconto dell’Esodo è esempio rivoluzionario, una strada da seguire, è d’ispirazione per qualsiasi moto di libertà. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. All’inizio avevo pensato di fare addirittura dieci serate, potevo andare avanti per mesi e mesi perché sono inconsumabili, non si finisce mai. È la più bella storia del mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova. È la legge dei sentimenti. Per la prima volta ci vengono date delle regole, regole così attuali da impressionare. Diventano legge i sentimenti, l’amore, la fedeltà, il futuro, il tempo”.

