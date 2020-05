Nemico pubblico è il film stasera in tv giovedì 14 maggio 2020 in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nemico pubblico film stasera in tv: cast e scheda

Titolo Originale: Enemy of the State

Genere: Thriller

Anno: 1998

Regia: Tony Scott

Cast: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black, Jason Lee

Durata: 126 minuti

Nemico pubblico film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Robert Clayton Dean (Will Smith) è un giovane avvocato di successo. Vive in una bella casa a Georgetown (Washington), ama la sua splendida moglie da cui ha avuto un adorabile figlio. La sua vita perfetta si frantuma quando, scartando i regali di Natale, Robert si ritrova per le mani un dischetto contenente le immagini di un omicidio commesso da un dirigente ambizioso e senza scrupoli della NSA (National Security Agency). Il “simpatico scherzetto” (fattogli da un vecchio compagno di scuola) lo catapulta nel rischioso e surreale mondo dello spionaggio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nemico pubblico streaming

Nemico pubblico streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nemico pubblico film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili