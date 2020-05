Lupin III Le tattiche degli angeli è il film stasera in tv sabato 16 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III Le tattiche degli angeli film stasera in tv: cast

GENERE: Animazione, Azione

ANNO: 2005

REGIA: Shigeyuki Miya

DURATA: 90 minuti

Lupin III Le tattiche degli angeli film stasera in tv: trama

Lupin ha in mente di rubare un frammento metallico di un UFO custodito presso la base americana Area 51, nel Nevada. Un tipo di metallo molto prezioso per via della sua incredibile resistenza. Sue pericolose avversarie nell’impresa saranno le quattro “bloody angels”, che vogliono impossessarsi del frammento a scopo terroristico…

Lupin III Le tattiche degli angeli streaming

Lupin III Le tattiche degli angeli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

