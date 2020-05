2 Single a nozze è il film stasera in tv sabato 17 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

2 Single a nozze film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Wedding Crashers

USCITO IL: 9 settembre 2005

GENERE: Commedia

ANNO: 2005

REGIA: David Dobkin

CAST: Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Will Ferrell, Jane Seymour, Christopher Walken, Isla Fisher, Ellen Albertini Dow, Bradley Cooper

DURATA: 119 Minuti

2 Single a nozze film stasera in tv: trama

John Beckwith (Owen Wilson) e Jeremy Grey (Vince Vaughn) sono due amici e colleghi che lavorano come mediatori di divorzi. Tra le passioni che condividono ce n’è una davvero particolare: autoinvitarsi ai matrimoni per fare conquiste di giovani donne. A fine stagione, i due riescono a imbucarsi al matrimonio evento dell’anno, quello della figlia del Segretario del Tesoro William Cleary (Christopher Walken) e sua moglie Kathleen (Jane Seymour). Apena entrati, i due posano gli occhi sulle damigelle Claire (Rachel McAdams) e Gloria (Isla Fisher)…

2 Single a nozze film stasera in tv: curiosità

Nella versione doppiata in italiano sono state fatte alcune modifiche nei dialoghi in modo da ammorbidire alcune battute ritenute troppo forti.

Nel film fa un cameo John McCain nel ruolo di sé stesso.

LA pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui tre premi MTV Movie Award come Miglior film, Miglior performance di gruppo a Vince Vaughn e Owen Wilson, Miglior performance rivelazione a Isla Fisher.

2 Single a nozze streaming

2 Single a nozze streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

2 Single a nozze film stasera in tv: trailer

