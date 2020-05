Come ti spaccio la famiglia film stasera in tv 24 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Come ti spaccio la famiglia è il film stasera in tv domenica 24 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come ti spaccio la famiglia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: We’re the Millers

USCITO IL: 12 settembre 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Rawson Marshall Thurber

CAST: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Ed Helms, Emma Roberts, Will Poulter, Molly C. Quinn

DURATA: 110 Minuti

Come ti spaccio la famiglia film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. David Burke è uno piccolo spacciatore di marijuana. Fornisce clienti adulti e della buona borghesia, ma si rifiuta di essere il fornitore di ragazzini. Non vuole essere al centro dell’attenzione, ma quando si presta ad aiutare dei teenager locali si trova ad essere aggredito da un gruppo di punkabbestie. Viene derubato della sua ultima fornitura di droga e dei soldi. David rimane così debitore con il suo fornitore, Brad per una enorme quantità di denaro. Deve assolutamente saldare il debito se vuole salvarsi la vita. Per fare ciò deve passare al commercio di droghe pesanti e collaborare con Brad per una operazione relativa ad un carico in arrivo dal Messico.

Coinvolge in questa attività anche i suoi vicini: la cinica spogliarellista Rose, il suo cliente Kenny e la teenager Casey. David organizza un piano perfetto per sfuggire alla difficile situazione in cui è capitato. Per sfuggire a tutto questo decide di mettere in scena l’esistenza di una finta famiglia, con una finta moglie e due finti figli: la famiglia Miller Dopo aver portato a termine un ultimo lavoro, trasportare 1400 pound di droga dal Messico i Miller potranno essere liberi. O no?

Come ti spaccio la famiglia film stasera in tv: curiosità

Il film negli Stati Uniti è stato vietato ai minori di 17 anni non accompagnati per contenuti, linguaggio scurrile e presenza di droga. In Italia invece è stato considerato adatto per tutte le età.

Il film ha incassato oltre 126 milioni di dollari nel Nord America e oltre 55 milioni nel resto del mondo, con un totale di oltre 201 milioni di incassi per un budget di 37 milioni.

Come ti spaccio la famiglia streaming

Come ti spaccio la famiglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come ti spaccio la famiglia film stasera in tv: trailer

