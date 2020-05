Il Commissario Montalbano Come Voleva La Prassi trama e streaming stasera in tv

Il Commissario Montalbano Come Voleva La Prassi va in onda stasera in tv martedì 26 maggio 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell'episodio andato in onda per la prima volta in marzo 2017, tratto dai racconti di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano Come Voleva La Prassi: trama

Il corpo senza vita di una giovane donna viene ritrovato senza indumenti con addosso solamente un accappatoio zuppo di sangue. Il Commissario Montalbano è convinto che la ragazza sia una prostituta originaria dall’Est Europa, inoltre spera che i Cuffaro, gestori della prostituzione a Vigata, mettano da parte gli assassini. Questa volta però è Montalbano stesso a divenire obiettivo di un attentato quando scopre tra i condomini del palazzo in cui è stata trovata la vittima un complice dell’assassino. L’uomo infatti ha filmato il festino in cui è morta la giovane dove erano presenti, anche se mascherati, i notabili della zona…

Il Commissario Montalbano Come Voleva La Prassi: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Isabell Sollman, Nuccio Vassallo, Giulio Corso, Lana Vladi, Matteo Taranto. Come Voleva La Prassi è il 30° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella undicesima stagione televisiva della serie andata in onda nell’inverno del 2017.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

