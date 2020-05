Come ti rovino le vacanze film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Come ti rovino le vacanze è il film stasera in tv domenica 31 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come ti rovino le vacanze film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Vacation

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein

CAST: Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly D’Angelo, Chevy Chase, Skyler Gisondo, Steele Stebbins, Charlie Day, Leslie Mann, Keegan Michael Key

DURATA: 100 minuti

Come ti rovino le vacanze film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Rusty Griswold è un giovane uomo che vuole a tutti i costi cercare di mantenere unita la sua famiglia. Sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti con la proposta di un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Come ti rovino le vacanze film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il quinto sequel, ma anche reboot, della saga iniziata nel 1983 col film National Lampoon’s Vacation.

Nel 2016 agli MTV Movie Awards il film è stato candidato per il miglior bacio ( tra Leslie Mann e Chris Hemsworth).

In Italia il film ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 2,8 milioni di euro e 1 milione di euro nel primo weekend.

Come ti rovino le vacanze streaming

Come ti rovino le vacanze streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come ti rovino le vacanze film stasera in tv: trailer

