Stasera in tv 6 giugno 2020 va in onda su Rai 1 Buon compleanno Pippo, la serata speciale per celebrare Pippo Baudo. Ecco di seguito anticipazioni e gli ospiti presenti. SCOPRI COSA C’È IN TV

Buon compleanno Pippo Baudo: ospiti e anticipazioni 6 giugno 2020

Il 6 giugno Pippo Baudo festeggia due compleanni: 61 anni di televisione e 84 di età. La Rai omaggerà il “principe” dei conduttori televisivi con un evento in prima serata su Rai 1 dal titolo Buon compleanno Pippo. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini.

Ripercorreranno con lui le tappe principali della sua lunga e strepitosa carriera, ricorderanno aneddoti e si esibiranno dal vivo con l’orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco. Buon compleanno Pippo sarà anche l’occasione per rivedere filmati storici e memorabili gag con colleghi del mondo dello spettacolo.

