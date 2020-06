La battaglia di Hacksaw Ridge è il film stasera in tv domenica 7 giugno 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hacksaw Ridge

USCITO IL: 2 febbraio 2017

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 2016

REGIA: Mel Gibson

cast: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Richard Roxburgh

DURATA: 131 Minuti

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: trama

1945. Seconda Guerra Mondiale. E’ primavera quando nella sanguinosa battaglia di Okinawa l’esercito degli Stati Uniti affronta uno dei combattimenti in assoluto più feroci. Solo un soldato resta fuori dal gioco letale: Desmond T. Doss. Il giovane è un obiettore di coscienza arruolatosi nell’esercito statunitense determinato, per motivi religiosi, a servire la patria da “non combattente”. Fra prove e tribolazioni Desmond, senza mai imbracciare un’arma, riesce a salvare la vita a 75 uomini, diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana. Tutti questo senza aver mai sparato un solo colpo.

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: curiosità

Si tratta del quinto film diretto da Mel Gibson dopo L’uomo senza volto, Braveheart, La passione di Cristo e Apocalypto.

Il film si ispira alla vera storia di Desmond T. Doss.

La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui due premi Oscar come Miglior montaggio e Miglior sonoro.

La battaglia di Hacksaw Ridge streaming

La battaglia di Hacksaw Ridge streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: trailer

