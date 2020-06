Ted è il film stasera in tv domenica 7 giugno 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ted film stasera in tv: cast

La regia è di Seth MacFarlane. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, Seth MacFarlane, Laura Vandervoort, Patrick Warburton, Joel McHale, Jessica Stroup, Melissa Ordway, Aedin Mincks, Matt Walsh, Jessica Barth, Bill Smitrovich, Patrick Stewart, Bretton Manley, Ralph Garman, Alex Borstein, Ginger Gonzaga, John Viener.

Ted film stasera in tv: trama

Come risultato di un desiderio infantile, John Bennett (Mark Wahlberg) ha un orsetto animato, Ted. E’ il suo migliore amico da quando aveva otto anni e, adesso che ne ha trenta, le cose non sono diverse. Sono inseparabili coinquilini, condividono passioni, fumano, bevono e insieme si fanno tante, tante risate. Ma da quattro anni, John ha anche una fidanzata, Lori (Mila Kunis), e adesso lei pretende qualcosa di più dalla loro relazione…

Ted film stasera in tv: curiosità

La voce dell’orsetto Ted nella versione originale è del regista Seth MacFarlane.

E’ uscito nei cinema il secondo capitolo Ted 2.

Ted streaming

Ted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ted film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

