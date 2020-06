La fuitina sbagliata è il film stasera in tv martedì 9 giugno 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La fuitina sbagliata film stasera in tv: cast e scheda

USCITA: 11 ottobre 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Mimmo Esposito

CAST: Annandrea Vitrano, Claudio Casisa, Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo

DURATA: 80 Minuti

La fuitina sbagliata film stasera in tv: trama

La trama di questa divertente commedia racconta una strana storia amorosa. ci troviamo di fronte ad un “Romeo e una Giulietta” totalmente all’opposto di quelli che per tradizione conosciamo. Le due famiglie de i Casisa e i Vitrano si adorano. I loro due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, invece si odiano e non vogliono saperne di stare insieme. Quando ritornano a casa, i due trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è cementata…

La fuitina sbagliata stasera in tv: recensione

L’opera prima di Mimmo Esposito promette di essere una brillante ed esilarante commedia grazie alla buona sceneggiatura scritta a più mani da Marco Alessi, dagli stessi attori protagonisti Claudio Casisa e Annandrea Vitrano insieme a Salvo Rinaudo. Bella l’idea di raccontare una bel­lis­si­ma sto­ria d’a­mo­re, sviluppando una trama che contrariamente al­l’o­pe­ra di Shakespeare vede i due protagonisti intenzionati a interrompere il fidanzamento contro le decisioni delle rispettive famiglie che vogliono invece li vogliono sposi.



La fuitina sbagliata film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo film della coppia di cabarettisti siciliani I Soldi Spicci.

Il film pro­dot­to da Cat­tleya Lab è di­stri­bui­to da 01 Distribution.

Questa commedia segna l’esordio dietro la cinepresa è l’opera prima dell’attore e regista italiano Mimmo Esposito, conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di Renato Bolletta nella prima stagione della serie televisiva Gomorra.

La fuitina sbagliata streaming

La fuitina sbagliata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La fuitina sbagliata film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/1sOZYoPjdIY

